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Сайты с инструкциями по обходу ограничений доступа заблокируют

Источник:
Sibnet.ru
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Роскомнадзор получил право блокировать сайты, на которых публикуется информация о способах обхода ограничений доступа к запрещенным ресурсам в Сети.

Постановление, которое расширяет возможности ведомства, подписал премьер-министр Михаил Мишустин, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в единый реестр запрещенных сайтов ведомство теперь сможет включать те, где содержится информация о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен на территории России.

Ранее в этот перечень были включены сайты с детской порнографией, информацией экстремистского характера, пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии, со способами приготовления наркотиков и совершения самоубийства.

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