Повышена пошлина за выдачу загранпаспортов нового образца

Госдума приняла законопроект, согласно которым госпошлина за выдачу загранпаспорта с электронным носителем индексируется на 20% с 1 июля 2024 года, увеличиваются также госпошлины за выдачу иных документов.

Согласно закону, госпошлина за выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации будет увеличена с 5 тысяч рублей до 6 тысяч рублей. Если речь идет о паспорте для детей до 14 лет, то госпошлина составит 3 тысячи рублей, документ подорожает на 500 рублей.

Госпошлина за выдачу проездного документа беженца или за регистрацию иностранца по месту жительства в РФ вырастет с 350 рублей до 420 рублей. Госпошлина за выдачу или продление срока действия визы для въезда в РФ или выезда из нее составит 1,2 тысячи рублей.

Получить разрешение на временное проживание также обойдется дороже, госпошлина на услугу увеличится с 1,6 до 1,92 тысячи рублей. Разрешение на привлечение и использование иностранных работников подорожает с 10 до 12 тысяч.