Россия отменила запрет на экспорт бензина

Правительство России с 17 ноября снимает временный запрет на экспорт автомобильного бензина, введенный 21 сентября в рамках комплекса мер по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Решение об отмене запрета экспорта бензина было принято после насыщения внутреннего рынка топливом и создания профицита предложения при сохранении высоких объемов переработки нефти на НПЗ, отмечается в сообщении министерства.

Запасы бензина на текущий момент составляют около 2 миллионов тонн. В результате с начала запрета экспорта биржевые оптовые цены на автомобильный бензин существенно снизились. Снятие запрета касается всех видов бензина.

«Министерство при этом продолжит мониторинг производственных и ценовых показателей с целью возможного принятия оперативных мер по обеспечению топливом внутреннего рынка, включая возврат запрета на экспорт автомобильных бензинов в случае необходимости», — подчеркнуло ведомство.