НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин назвал представителей ЛГБТ частью общества

Источник:
Sibnet.ru
181 0

Представители ЛГБТ тоже являются частью общества и имеют право выигрывать в конкурсах в сфере культуры, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного культурного форума.

«Неожиданную вещь скажу. И они тоже — эти темы и эти люди — имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать, потому что это тоже часть общества. Это тоже то, чем живут люди», — сказал Путин.

По его словам, на разных культурных конкурсах в западных странах, чтобы выиграть, нужно либо рассказать, либо показать что-то из жизни сексуальных меньшинств, однако в этой сфере необходимо равноправие.

Минюст 17 ноября подал административное исковое заявление о признании «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистским и о запрете его деятельности на территории России. Рассмотрение иска пройдет 30 ноября.

Еще по теме
Адам Кадыров получил орден за трудовую доблесть
Песков не ответил про справедливость для родных убитой Веры Пехтелевой
Сын Кадырова Адам удостоился седьмой награды
Путин потребовал омбудсменов в новых регионах
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия потратит на оборону и безопасность 39% бюджета
Войска США нанесли удары по иранским объектам
Ювелирный удар по штабу бригады ВСУ попал на видео
Залужный заявил о сложной ситуации у ВСУ
Обсуждение (0)
О самом главном
Семь правил флирта на первом свидании без секса
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Опасный газлайтинг: как распознать манипуляции в отношениях
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Как язык тела выдает вруна
Все статьи
Мультимедиа
Ди Каприо и его девушки моложе 25 лет
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
Топ комментариев

GammiPluh

Уже останавливаться смысла нет, продолжайте!

mosquito__2010

Ой скоро вообще дефицит всего и вся начнётся. Текущее время "синдрома опущенных рук" вам будет казаться...

ozzzy1979

1. Медалью "За трудовую доблесть" (далее - медаль) награждаются лица гражданского персонала Вооруженных...

nicollaich

Ждём от цеивроппейцев опровержения.И о "мосфильмовских" съёмках.