Путин назвал представителей ЛГБТ частью общества

Представители ЛГБТ тоже являются частью общества и имеют право выигрывать в конкурсах в сфере культуры, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного культурного форума.

«Неожиданную вещь скажу. И они тоже — эти темы и эти люди — имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать, потому что это тоже часть общества. Это тоже то, чем живут люди», — сказал Путин.

По его словам, на разных культурных конкурсах в западных странах, чтобы выиграть, нужно либо рассказать, либо показать что-то из жизни сексуальных меньшинств, однако в этой сфере необходимо равноправие.

Минюст 17 ноября подал административное исковое заявление о признании «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистским и о запрете его деятельности на территории России. Рассмотрение иска пройдет 30 ноября.