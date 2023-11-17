Лукашенко подарили советский гранатомет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гомель посетил 1868-ю артиллерийскую базу вооружения, где главе государства подарили гранатомет.

Белорусскому лидеру таким образом предложили пополнить его «арсенал», уточняет близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал «Пул Первого».

Согласно опубликованным фотографиям, Лукашенко вручили РПГ-7 в комплекте с оптическим прибором ПГО-7В. Такой гранатомет применяется против танков, самоходных артиллерийских установок и другой бронетехники.

Во время визита президент ознакомился с организацией зон хранения оружия, ремонтными цехами. В частности, главе государства показали возможности базы по хранению вооружения военной и специальной техники.

РПГ-7 был разработан и принят на вооружение советской армии в 1961 году. Всего было выпущено около 9 миллионов штук, гранатомет до сих пор стоит на вооружении многих государств.