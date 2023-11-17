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Назван самый популярный пароль 2023 года

Источник:
TechSpot
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Компания NordPass опубликовала свежий рейтинг самых распространённых паролей пользователей за 2023 год. Результаты неутешительны — список возглавил простейший пароль «123456».

На втором месте пароль «admin». Пароль «password», лидировавший в прошлом году, опустился на седьмое место. Рейтинг указывает на продолжающуюся тенденцию использования слабых и предсказуемых паролей, что ставит под угрозу цифровую безопасность пользователей.

В топ-10 самых популярных паролей также входят такие комбинации, как «123», «1234», «12345», «12345678», «123456789» и «1234567890», а также «Aa123456». Подобные пароли могут быть взломаны злоумышленниками менее чем за секунду с помощью простых методов брутфорса.

Эксперты отмечают, что даже добавление «123» к «admin» или использование символа «@» между словом и числами значительно увеличивает время взлома. Например, «admin123» и «admin@123» требуют значительно больше времени для подбора.

Интересно, что среди популярных у десятков тысяч пользователей паролей есть весьма странные — например, 40-е место в рейтинге занимает пароль «Eliska81». Аналитики не знают, почему такая комбинация стала популярна у незнакомых между собой людей.

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