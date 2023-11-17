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Раскрыты даты проведения ЕГЭ в 2024 году

Источник:
Sibnet.ru
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Определены сроки проведения Единого государственного экзамена в 2024 году. Проект расписания появился на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ составлен Минпросвещением и Рособрнадзором. Из него следует, что проведение ЕГЭ разделят на досрочный, основной и дополнительный периоды.

Первый будет проходить с 22 марта по 12 апреля (резервные дни — до 19 апреля), второй с резервными днями — с 23 мая по 1 июля, а дополнительный — с 4 по 9 сентября. Начинаться экзамены по всем предметам будут в 10.00 по местному времени.

К 2026 году все связанные с проведением ЕГЭ планируют перевести на отечественное программное обеспечение.

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Жизнь #Образование
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