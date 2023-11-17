НАТО подняло по тревоге истребители из-за действий России

Норвегия подняла истребители F-35 на перехват самолетов Воздушно-космических сил РФ, сообщает воздушное командование НАТО в своем официальном аккаунте в соцсети X.

«Норвежские истребители пятого поколения идентифицировали два бомбардировщика Ту-160, два истребителя МиГ-31 и два самолета-заправщика Ил-78», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские самолеты вернулись в воздушное пространство РФ вскоре после встречи с F-35. Норвежские самолеты поднялись с базы в Эвенесе.

До этого сообщалось, что Британия 21 раз за три недели поднимала истребители в Балтийском море на перехват самолетов РФ.