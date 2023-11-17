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НАТО подняло по тревоге истребители из-за действий России

Источник:
Sibnet.ru
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Норвегия подняла истребители F-35 на перехват самолетов Воздушно-космических сил РФ, сообщает воздушное командование НАТО в своем официальном аккаунте в соцсети X.

«Норвежские истребители пятого поколения идентифицировали два бомбардировщика Ту-160, два истребителя МиГ-31 и два самолета-заправщика Ил-78», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские самолеты вернулись в воздушное пространство РФ вскоре после встречи с F-35. Норвежские самолеты поднялись с базы в Эвенесе.

До этого сообщалось, что Британия 21 раз за три недели поднимала истребители в Балтийском море на перехват самолетов РФ.

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GammiPluh

Уже останавливаться смысла нет, продолжайте!

MaxIrkRu1

А, в основном, весь народ, кроме олигархов, беднеет.За год цены выросли не на 2%, а на 20-40.

mosquito__2010

Ой скоро вообще дефицит всего и вся начнётся. Текущее время "синдрома опущенных рук" вам будет казаться...

nicollaich

Ждём от цеивроппейцев опровержения.И о "мосфильмовских" съёмках.