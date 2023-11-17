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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский заявил об угрозе нового майдана на Украине

Источник:
ТАСС
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине готовится новый «майдан» с целью смещения главы государства и обвинил в его организации Россию.

«Такую информацию мы получаем от нашей разведки и наших партнеров», — приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные им на встрече с представителями иностранных СМИ.

По его словам, что речь идет о некой операции «Майдан-3,» которую якобы готовит Россия с целью осуществления переворота на Украине.

СМИ пишут о разногласиях среди правящих кругов Украины. В частности, они указывают на противоречия между Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

Как говорится суть США в одном лице.

MaxIrkRu1

А, в основном, весь народ, кроме олигархов, беднеет.За год цены выросли не на 2%, а на 20-40.

GammiPluh

Уже останавливаться смысла нет, продолжайте!

mosquito__2010

Ой скоро вообще дефицит всего и вся начнётся. Текущее время "синдрома опущенных рук" вам будет казаться...