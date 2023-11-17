Зеленский заявил об угрозе нового майдана на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине готовится новый «майдан» с целью смещения главы государства и обвинил в его организации Россию.

«Такую информацию мы получаем от нашей разведки и наших партнеров», — приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные им на встрече с представителями иностранных СМИ.

По его словам, что речь идет о некой операции «Майдан-3,» которую якобы готовит Россия с целью осуществления переворота на Украине.

СМИ пишут о разногласиях среди правящих кругов Украины. В частности, они указывают на противоречия между Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным.