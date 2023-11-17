Байден подписал закон о финансировании без помощи Киеву

Президент США Джо Байден подписал одобренный обеими палатами американского Конгресса законопроект о временном финансировании работы федерального правительства без помощи Украине, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент подписал <...> закон о дальнейших ассигнованиях и другом продлении финансирования на 2024 год, который предусматривает выделение федеральным ведомствам ассигнований на 2024 финансовый год до 19 января 2024 года, которые необходимы для реализации проектов и мероприятий, финансируемых в рамках четырех законопроектов об ассигнованиях», — приводит ТАСС сообщение.

Принятие закона позволит США вновь избежать шатдауна — остановку работы федеральных ведомств из-за отсутствия финансирования.

Американские власти из-за разногласий до сих по не приняли бюджет на новый финансовый год, который в Соединенных Штатах начинается в октябре. В пятницу, ноября истек срок действия компромиссного законопроекта о продолжении финансирования работы правительства.

Белый дом ранее категорически настаивал на включение в план помощи Украине, но в итоге был вынужден пойти на компромисс.