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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден подписал закон о финансировании без помощи Киеву

Источник:
ТАСС
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Президент США Джо Байден подписал одобренный обеими палатами американского Конгресса законопроект о временном финансировании работы федерального правительства без помощи Украине, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент подписал <...> закон о дальнейших ассигнованиях и другом продлении финансирования на 2024 год, который предусматривает выделение федеральным ведомствам ассигнований на 2024 финансовый год до 19 января 2024 года, которые необходимы для реализации проектов и мероприятий, финансируемых в рамках четырех законопроектов об ассигнованиях», — приводит ТАСС сообщение.

Принятие закона позволит США вновь избежать шатдауна — остановку работы федеральных ведомств из-за отсутствия финансирования.

Американские власти из-за разногласий до сих по не приняли бюджет на новый финансовый год, который в Соединенных Штатах начинается в октябре. В пятницу, ноября истек срок действия компромиссного законопроекта о продолжении финансирования работы правительства.

Белый дом ранее категорически настаивал на включение в план помощи Украине, но в итоге был вынужден пойти на компромисс.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

mosquito__2010

Как говорится суть США в одном лице.

MaxIrkRu1

А, в основном, весь народ, кроме олигархов, беднеет.За год цены выросли не на 2%, а на 20-40.

GammiPluh

Уже останавливаться смысла нет, продолжайте!

mosquito__2010

Ой скоро вообще дефицит всего и вся начнётся. Текущее время "синдрома опущенных рук" вам будет казаться...