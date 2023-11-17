Песков оправдал цензуру и жесткие меры властей в военное время

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что цензура и жесткие действия властей оправданы в военное время, но неприемлемы в мирное

«Да, сейчас время очень жесткое, военное, которое требует жестких мер от власти», — заявил Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».

Он отметил, что в военное время должна быть определенная цензура. «И должны быть определенные правила, которые были бы неприемлемы в обычное мирное время, но сейчас они должны являться обязательным атрибутом», — подчеркнул Песков.

По его словам, сейчас между критикой и дискредитацией Вооруженных сил России проходит очень тонкая грань, которую можно легко перейти.

«И поэтому я всем тем, кто, не понимая сути дела, хочет так огульно порассуждать и побросать какие-то слова критики в сторону нашей армии, в сторону тех, кто занимается специальной военной операцией, я бы посоветовал 10 раз подумать», — предостерег представитель Кремля.