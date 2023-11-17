Адам Кадыров получил орден за трудовую доблесть

Сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму вручили орден «Трудовая доблесть России» и медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Орден «Трудовая доблесть России» Адаму вручили за «ратный труд во славу Отечества», следует из видео, опубликованного Дудаевым.

Теперь у 15-летнего сына Рамзана Кадырова минимум девять полученных за последние месяцы наград.

В начале ноября Адам получил пост начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни.