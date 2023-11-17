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Адам Кадыров получил орден за трудовую доблесть

Источник:
Sibnet.ru
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Награждение Адама Кадырова орденом «Трудовая доблесть России»
Фото: © телеграм-канал Ахмеда Дудаева

Сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму вручили орден «Трудовая доблесть России» и медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Орден «Трудовая доблесть России» Адаму вручили за «ратный труд во славу Отечества», следует из видео, опубликованного Дудаевым.

Теперь у 15-летнего сына Рамзана Кадырова минимум девять полученных за последние месяцы наград.

В начале ноября Адам получил пост начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

mosquito__2010

Как говорится суть США в одном лице.

MaxIrkRu1

А, в основном, весь народ, кроме олигархов, беднеет.За год цены выросли не на 2%, а на 20-40.

Uynachalnica

Если исходить из законности избрания ХАМАСа, то и Башарка был законно избранным, что тогда Турция в Сирии...

mosquito__2010

Ой скоро вообще дефицит всего и вся начнётся. Текущее время "синдрома опущенных рук" вам будет казаться...