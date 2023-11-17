Депутат Госдумы объяснил рост цен на жилье в России

Рост цен на недвижимость в России связан с подорожавшим долларом, и вызванным этим ростом цен на строительные материалы — цемент, кирпич, сталь и прочее, считает депутат Госдумы Николай Арефьев.

«ЦБ и отчасти правительство делают вывод о том, что жилье подорожало из-за льготной ипотеки: ей воспользовались многие граждане, это сразу повысило цены на рынке, ведь чем выше спрос, тем выше цены. Но проблема не в этом, льготная ипотека была давно. Всему виной дорогой доллар», — сказал депутат в интервью «Ленте.ру».

По словам депутата, поэтому подорожало все: кирпич, сталь, цемент. «Импорт слишком большой. Кроме того, есть такой эффект, что, когда мы закупаем дорогой цемент зарубежом, местные производители говорят: "А чем мы хуже?". И выводят цены на тот же уровень. Так что необходимо заняться курсом рубля», — подчеркнул Арефьев.

Прекращение льготной ипотеки обвалит курс рубля, могут разориться строительные компании, появятся обманутые дольщики, заявил депутат Госдумы Николай Арефьев.