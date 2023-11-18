Представительница из России побеждала в конкурсе «Мисс Вселенная» лишь один раз — корона в 2002 году досталась Оксане Федоровой. Как русская красавица изменилась за 20 лет и как победа поменяла ее жизнь?

Оксана Федорова родилась 17 декабря 1977 года в Пскове. Первый конкурс красоты она покорила в 1999 году в северной столице, став «Мисс Санкт-Петербург». Затем был статус «Мисс Россия» в 2001 году, а через год ей покорился конкурс «Мисс Вселенная».

Фото: © @fedorovaoksana

Однако титул у Федоровой официально не сохранился. Через четыре месяца после победы ее лишили звания за то, что она не выполняла обязанности по участию в рекламных и благотворительных мероприятиях по всему миру.

Звание «Мисс Вселенная 2002» по решению компании-организатора конкурса перешло к Жюстин Пасек из Панамы.

Федорова после «Мисс Вселенная»

После обретения мировой славы Федорова стала часто появляться в медийном пространстве, в частности на ТВ. Она была соведущей в программах «Спокойной ночи, малыши» и «Форт Боярд», снималась в сериале «Не родись красивой» и фильме «Софи».

Также Федорова попробовала силы в шоу-бизнесе. В конце 2000-х она стала певицей, представив хиты «Твоя любовь» с Димой Биланом и «Права любовь» с Николаем Басковым. Затем выпустила несколько сольных хитов и альбом в жанре поп-музыки.

Через несколько лет познакомилась с оперным певцом Дмитрием Галихиным, и пройдя стажировку в консерваторию, полностью изменила музыкальное направление и репертуар, ориентируясь на более академическое исполнении.

Федорова сейчас

В последние годы Федорова нечасто мелькает в медийном пространстве. Бывшая «Мисс Вселенная» занимается музыкой и выступает с концертами.

В 2023 году она выпустила оперный альбом «Колыбельная классика», состоящий из произведений на музыку Римского-Корсакого, Чайковского и других композиторов.

Из последних мероприятий, где задействована Федорова, — крупный фестиваль классической музыки для детей. Там она выступает в качестве организатора.