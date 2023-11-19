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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Немецкий политик заявил о позорном провале Запада на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Несмотря на огромную поддержку, Киеву так и не удалось добиться никаких военных успехов, а российская экономика не только не ослабла под воздействием штрафных мер, но, напротив, укрепилась, отметил политик. Видео с его выступление опубликовали на YouTube канале партии.

По словам Мосдорфа, больше 200 миллиардов долларов западной поддержки ни привели почти ни к каким результатам. Он процитировал недавний материал Spiegel, где говорится: «Перспективы для Киева выглядят мрачными. Оружия не хватает. США начинают отворачиваться».

Он отметил, что, несмотря на все более масштабные пакеты санкций, в российской экономике сейчас дела обстоят лучше, чем раньше. А главным образом лучше, чем у ЕС. Объемы производства оружия в России с лихвой покрывают потери и превосходят возможности западных государств, добавил депутат.

«Нам пытались внушить, что русские, испытывая острый дефицит, вытаскивают микросхемы из стиральных и посудомоечных машин, чтобы у них была хоть какая-то электроника. Все это была пропаганда и ложь», — подчеркнул Мосдорф.

По американским данным, в этом году Россия нарастила производство танков в семь раз, бронетехники — в 4,5 раза, артиллерии — в два раза, а боеприпасов — в 60 раз. Новая российская 25-я армия и 350 тысяч резервистов готовы к бою, а «Вагнер» стал частью Национальной гвардии, обратил внимание политик.

«Вы все здесь с вашей агрессивной лексикой и поставками тяжелого вооружения не только потерпели сокрушительный провал, но и теперь несете большую часть вины за сегодняшнюю ситуацию, так как прекрасно знали, что происходит», — заключил Мосдорф.

Тема: Военная операция на Украине
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