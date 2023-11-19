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ОАЭ посреди пустыни построит город будущего

Источник:
Sibnet.ru
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город Масдар-сити с нейтральными выбросами углерода и скоростным личным транспортом.

Здания в «умном» городе будущего будут потреблять на 70% меньше электроэнергии и на 40% меньше воды, чем обычные. Они воздухонепроницаемые и с затемненными окнами, что защищает их от солнца и тепла, рассказали авторы проекта каналу NTD.

«Здания Масдар-Сити экологичны по ряду причин. Они лёгкие, их окна не слишком большие и не слишком маленькие, они очень хорошо затемнены. Стены очень хорошо защищены и с очень хорошей изоляцией», — отметил замдиректора по устойчивому развитию города Крис Ван.

В городе буде действовать персональный магнитный транспорт. «Этот автомобиль не совсем подходит для всех городских условий. Для него требуется ряд магнитов. Когда мы впервые начали его использовать в 2010 году, это был самый продвинутый беспилотный автомобиль из доступных», — сообщил директор по устойчивому развитию города Стив Северанс.

Объединенные Арабские Эмираты стремятся прийти к нулевому уровню выбросов к 2050 году.

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Наука #Техника
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