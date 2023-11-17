Первый канал предложил альтернативу Евровидению

Первый канал предложил создать ежегодный музыкальный конкурс «Интервидение», где будут соревноваться музыканты.

Об инициативе Первого канала сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора канала Константина Эрнста. В ежегодном музыкальном конкурсе «Интервидение» смогут принять участие зарубежные страны, сказал он.

«Мы предлагаем в наступающем году провести и проводить каждый год открытый музыкальный, точнее песенный, конкурс под рабочим названием "Интервидение". В этом конкурсе не будет никаких политических ограничений, влияний. Это свободная трибуна, на которой все страны могут представлять образцы своей популярной музыки», — сказал Эрнст.

Возможно, это будет альтернативой международного Евровидения, в котором Россия не участвует после начала СВО.