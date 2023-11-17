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Число погибших в секторе Газа достигло 11470

Источник:
ТАСС
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Разрушения в секторе Газа
Разрушения в секторе Газа
Фото: Saleh Najm and Anas Sharif / CC BY 4.0

Более 30 тысяч человек пострадали, по меньшей мере 11 470 человек были убиты в результате израильских ударов по Газе с 7 октября, сообщили местные власти

Число погибших не обновлялось в течение нескольких дней из-за коллапса системы здравоохранения палестинского анклава, которая собирала данные, приводит ТАСС информацию канала Al Jazeera.

По предыдущим данным Министерства здравоохранения Палестины от 12 ноября, число жертв израильских бомбардировок составило 11 180, среди погибших 4 609 детей. По информации ведомства, около 28,2 тысячи человек пострадали.

В Израиле официальное число погибших в результате нападения ХАМАС составляет более 1,2 тысячи человек.

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