Число погибших в секторе Газа достигло 11470

Более 30 тысяч человек пострадали, по меньшей мере 11 470 человек были убиты в результате израильских ударов по Газе с 7 октября, сообщили местные власти

Число погибших не обновлялось в течение нескольких дней из-за коллапса системы здравоохранения палестинского анклава, которая собирала данные, приводит ТАСС информацию канала Al Jazeera.

По предыдущим данным Министерства здравоохранения Палестины от 12 ноября, число жертв израильских бомбардировок составило 11 180, среди погибших 4 609 детей. По информации ведомства, около 28,2 тысячи человек пострадали.

В Израиле официальное число погибших в результате нападения ХАМАС составляет более 1,2 тысячи человек.