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Джарахов выпустил трек «Не в моменте»

Источник:
Sibnet.ru
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Певец и блогер Эльдар Джарахов, известный по хиту «Я в моменте» выпустил продолжение песни под названием «Не в моменте».

Новый трек Джарахов записал с певицей ASAMMUELL. Песня стала противоположностью первого хита.

«А я не в моменте, даже не в потоке. В голове ветер и усталость на пороге. А я не в моменте, даже не в ресурсе. Спросишь, о чем я? Да я не в курсе», — поется в припеве.

В куплетах, которые по очереди исполнили Джарахов и ASAMMUELL, поется о реальности, которая не дает возможности радоваться, как многие это делают в социальных сетях на показ.

Трек «Я в моменте» Джарахова и рэпера Markul вышел 3 июня 2021 года. Альтернативная версия трека была записана Джараховым совместно с Maru Gu и получила название «Я в моменте 2» и выпущена 5 августа 2021 года.

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