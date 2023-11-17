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Маркони рассказал об очереди на место в «Вечернем Урганте»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Вечерний Ургант»

Телеведущий Владимир Маркони работал в команде шоу «Вечерний Ургант», которое закрылось в 2022 году после начала СВО. Он рассказал, как обстоят дела с проектом.

Маркони в YouTube-шоу «Есть вопросики» спросили, готов ли он занять место ведущего в «Вечернем Урганте», если проект вернут на телеэкраны.

«Там же на место Ивана — очередь, все первоканальные акулы выстроились в очередь к кабинету», — сказал Маркони, подчеркнув, что сейчас у него контракт с каналом «Россия» и ему на такие вопросы отвечать нет смысла.

«Вечерний Ургант» выходил на Первом канале, а закрылся после начала СВО, когда Иван Ургант высказался о спецоперации вне политики канала. Телеканал не комментировал возможное возвращение шоу или ведущего.

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