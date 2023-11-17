Раскрыта роль Батрутдинова в перезапуске «Букиных»

Комик Тимур Батрутдинов снялся в перезапуске сериала «Букины», там он сыграет отрицательного персонажа, сообщила пресс-служба ТНТ.

Батрутдинов уже появлялся во вселенной Букиных много лет назад: тогда комик сыграл роль байкера — друга Светы. Прошлый герой из «Букиных» не будет никак связан с этим персонажем.

По сюжету сериала, супруги Гена и Даша, которые наконец-то отправили детей во взрослую жизнь и решили пожить в свое удовольствие. Романтическую идиллию нарушают Рома и Света, внезапно решившие нагрянуть к родителям вместе со своими семьями, да еще и с детьми.

Новые соседи Букиных не желают жить рядом с этим балаганом. Если раньше Букины сводили с ума всю округу вчетвером, то теперь их будет гораздо больше, а значит, и градус сумасшествия будет зашкаливать.

В новом сезоне ожидается 10 серий, каждая из которых по 24 минуты. Сериал выйдет за привычные рамки жанра ситкома и будет представлять собой более свободную комедию, существующую во многих локациях и «жонглирующую» разными видами юмора: от пантомим и каламбуров до едкой сатиры и тонкого сарказма.

К своим ролям в сериале вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Александр Якин и Дарья Сагалова.