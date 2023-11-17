СТС выпустит новогодних «Папиных дочек»

Телеканал СТС снимет полнометражный фильм «Папины дочки. Новогодние» с главными героями сериала.

По сюжету, Веник (Филипп Бледный) отказывается от предложения Аллигатора (Александр Олешко) улететь всей семьей на Мальдивы и везёт дочек, Тамару (Татьяна Орлова), Машу (Мирослава Карпович) и соседа Борю (Алексей Демидов) в подмосковный комплекс с пятизвездочным отелем, бассейном и горнолыжной трассой. На месте компания понимает, что все не так роскошно, как им обещал Веник.

«Первый сезон закончился Новым годом, и эта история начинается как раз через шесть часов после финала двадцатой серии», — цитирует пресс-служба канала автора сценария Павла Брусочкина.