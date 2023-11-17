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Аналитик спрогнозировал курс доллара к концу году

Источник:
«Российская газета»
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Курс доллара на конец года по базовому сценарию можно ожидать в диапазоне 90-93 рублей, евро — 97-100 рублей, считает начальник отдела инвестиционной аналитики «Ренессанс Банка» Павел Журавлев.

«Значение ключевой ставки было повышено сразу до 15% годовых. Учитывая значительную долю импорта в текущей структуре потребления, стимулируемый ЦБ РФ переход населения от потребительской к сберегательной модели должен снизить спрос на валюту, оказывая дополнительную поддержку рублю», —рассказал аналитик «Российской газете».

В результате курс доллара опустился уже ниже 90 рублей, а евро приблизился к 96 рублям.

В качестве основного фактора, выступающего против рубля может сыграть традиционное к концу года увеличение расходов бюджетными организациями и возможное увеличение расходов Минфина РФ, отметил Журавлев.

« Дополнительный приток рублей к концу года может спровоцировать краткосрочное увеличение спроса на валюту и вызвать давление на рубль», — считает эксперт.

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