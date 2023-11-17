ВОЗ сравнила вред от одиночества с выкуриванием 15 сигарет в день

Одиночество стало угрозой для здоровья людей во всем мире, оно может нанести такой же вред, как выкуривание 15 сигарет в день, заявили сопредседатели комиссии по социальным связям Всемирной организации здравоохранения.

«Одиночество не имеет границ и становится глобальной угрозой здоровью населения, затрагивающей все аспекты здоровья, благополучия и развития», — цитирует ТАСС слова одного из сопредседателей комиссии Чидо Мпембы

Риск для здоровья от одиночества не меньше, чем от выкуривания 15 сигарет в день, и больше, чем от ожирения и недостаточной физической активности, отметил, главный санитарный врач США Вивек Мурти, который также является сопредседателем этого органа

По его словам, одиночество часто рассматривается как проблема развитых стран, однако в настоящее время во всех регионах мира каждый четвертый пожилой человек находится в социальной изоляции.

ВОЗ объявила в среду о создании новой комиссии, которая займется изучением влияния социальных связей на здоровье людей. В ее состав вошли 11 политиков и активистов.