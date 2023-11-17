Госдума одобрила повышение МРОТ до 19 242 рублей

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году до 19 242 рублей.

В этом году МРОТ определен в 16 242 рубля. Таким образом, со следующего года он увеличится на 18,5%.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что увеличить минимальный размер оплаты труда поручил президент Владимир Путин. «Важное решение, которое защитит людей, повысит реальные доходы», — приводит РИА Новости его слова. Спикер отметил, что в результате вырастут зарплаты у 4,8 миллиона россиян.

Кроме того, от величины МРОТ зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования, добавил председатель Госдумы.

МРОТ — это сумма денежных средств, которую человек гарантированно получает за выполненную работу при стандартных условиях: трудоустроен на полную ставку, отработал все часы/смены в месяце и так далее.