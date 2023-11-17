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Резко увеличился импорт обуви и одежды в Россию  

Источник:
«Известиям»
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Импорт обуви и верхней одежды в РФ стремительно вырос в III квартале — на 47% и 38% соответственно по сравнению с 2022 годом, сообщает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).

Такие перемены объясняются адаптацией рынка к новым условиям, рассказала «Известиям» руководитель товарной группы «Легпром» ЦРПТ Анна Петрушина.

«В 2022 году многие компании столкнулись с необходимостью пересматривать ассортимент, менять логистические цепочки. То есть привычные товары перестали поставляться стандартными способами, и пришлось искать замену на других рынках либо рассматривать варианты с параллельным импортом», — пояснила Петрушина.

По ее словам, сейчас изменения на рынке завершились, ниши ушедших из страны брендов замещены. На рынке нет дефицита товаров, более того, рост импорта и собственного производства давит на цены: они снижаются для конечного потребителя либо притормаживают в росте, отметила эксперт.

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