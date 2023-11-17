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СК назвал возможную причину обрушения части дома в Астрахани

Источник:
Sibnet.ru
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Обрушение части жилоого дома в Астрахани
Обрушение части жилоого дома в Астрахани
Фото: © ГУ МЧС по Астраханской области

Ремонт в одной из квартир рассматривается как предварительная причина обрушения части многоквартирного дома в Астрахани, говорится в сообщении СУ СКР по Астраханской области.

В четверг, 16 ноября 2023 года, вечером на улице Вокзальной города Астрахани обрушился третий и четвертый подъезды пятиэтажного дома. По предварительным данным, одна женщина погибла, несколько человек числятся пропавшими без вести.

«Предварительно, ЧП произошло при проведении строительно-ремонтных работ в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами, из-за этого были повреждены несущие конструкции», — говорится в сообщении.

Глава администрации города Олег Полумордвинов на заседании оперативного штаба сообщил, что следователи выясняют, есть ли связь между частичным обрушением многоквартирного дома и стройматериалами, найденными рядом со зданием.

«На утро мы запросили результаты обследования предыдущих лет, будем дальше смотреть. <...> Мы обнаружили со стороны третьего и четвертого подъездов мешки со строительным мусором, кирпичом и гипсолитовыми плитами. Следственные органы разбираются», — сказал Полумординов,

Спасатели планируют разобрать завалы к 13.00 мск пятницы, уточнили в МЧС. В четвертом и третьем подъездах проживали 57 человек, их успели эвакуировать, сообщил исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Астраханской области Виталий Буранов.

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