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Набиуллина сообщила об опасном уровне инфляции

Источник:
Sibnet.ru
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Годовая инфляция в России последовательно растет с июня и уже превысила 7%, «это повышение нельзя назвать безобидным», заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

Так она прокомментировала критику ЦБ из-за решения поднять ставку до 15%, что «почти более чем в два раза выше текущей инфляции». Набиуллина отметила, что показатель годовой инфляции не отражает текущую ситуацию с ценами.

«Мы часто приводим аналогию, что инфляция именно в годовом выражении — это как зеркало заднего вида, то есть мы видим спуски, подъемы, которые проехали, но зеркало мало вам говорит о том, что впереди. Так и в годовом показателе сейчас сидит очень низкая инфляция конца прошлого и начала этого года», — сказала она.

По ее словам Набиуллиной, принимая решения о ключевой ставке, Центробанк смотрит «на текущую инфляцию, на то, как месяц за месяцем растут цены». За август — октябрь средний месячный прирост цен составил 0,88%, что в пересчете на год соответствует 11,1%, следует из данных ЦБ.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что годовая инфляция в России на неделе с 8 по 13 ноября ускорилась до 7,16%.

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mosquito__2010

Как говорится суть США в одном лице.

Uynachalnica

Если исходить из законности избрания ХАМАСа, то и Башарка был законно избранным, что тогда Турция в Сирии...

MaxIrkRu1

А, в основном, весь народ, кроме олигархов, беднеет.За год цены выросли не на 2%, а на 20-40.

pepelmetal

Так на рагультв уже на полном серьёзе вещают что контрнахрюка не было