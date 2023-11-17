Набиуллина сообщила об опасном уровне инфляции

Годовая инфляция в России последовательно растет с июня и уже превысила 7%, «это повышение нельзя назвать безобидным», заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

Так она прокомментировала критику ЦБ из-за решения поднять ставку до 15%, что «почти более чем в два раза выше текущей инфляции». Набиуллина отметила, что показатель годовой инфляции не отражает текущую ситуацию с ценами.

«Мы часто приводим аналогию, что инфляция именно в годовом выражении — это как зеркало заднего вида, то есть мы видим спуски, подъемы, которые проехали, но зеркало мало вам говорит о том, что впереди. Так и в годовом показателе сейчас сидит очень низкая инфляция конца прошлого и начала этого года», — сказала она.

По ее словам Набиуллиной, принимая решения о ключевой ставке, Центробанк смотрит «на текущую инфляцию, на то, как месяц за месяцем растут цены». За август — октябрь средний месячный прирост цен составил 0,88%, что в пересчете на год соответствует 11,1%, следует из данных ЦБ.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что годовая инфляция в России на неделе с 8 по 13 ноября ускорилась до 7,16%.