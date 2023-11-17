Зеленский заявил о дефиците снарядов из‑за Израиля

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ощущают нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметра из-за ситуации на Ближнем Востоке, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Сегодня у нас есть проблемы с артиллерийскими снарядами калибра 155 мм. На Ближнем Востоке что вы думаете они начали покупать в первую очередь? [Артиллерийские снаряды] калибра 155 мм. Наши запасы уменьшились», — цитирует ТАСС Зеленского.

По его словам, сейчас склады пусты по всему миру, а нынешних объемов поставок от западных партнеров недостаточно для удовлетворения потребностей ВСУ. Тем не менее, он приветствовал усилия США по увеличению производства этого типа боеприпасов.

Ранее украинский президент выразил сожаление, что поддержка Киева со стороны Запада может быть сокращена из-за ближневосточного кризиса.