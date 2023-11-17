Игру Half-Life раздали бесплатно

Компания Valve запустила бесплатную раздачу оригинальной игры Half-Life на своей площадке в Steam. По всей видимости, акция приурочена к юбилею легендарного проекта — 19 ноября ему исполнится 25 лет.

Через некоторое время раздачу остановили — теперь Half-Life стоит 259 рублей. В первоначально опубликованных условиях было указано, что раздача Half-Life в Steam закончится 20 ноября в 21.00 по московскому времени.

В отзывах многочисленные геймеры отмечают, что успели забрать игру бесплатно. Возможно, через некоторое время бесплатную раздачу возобновят. Однако есть вероятность, что Valve ограничила количество бесплатных копий шутера и они закончились раньше, чем планировалось.

Игра имеет «Крайне положительные» отзывы в Steam на основании более 78 тысяч обзоров. Half-Life считается одной из ключевых игр в истории отрасли. Ее средняя оценка на Metacritic составляет 96 баллов от представителей прессы и 91 балл от пользователей.