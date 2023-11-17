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Игру Half-Life раздали бесплатно

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Valve запустила бесплатную раздачу оригинальной игры Half-Life на своей площадке в Steam. По всей видимости, акция приурочена к юбилею легендарного проекта — 19 ноября ему исполнится 25 лет.

Через некоторое время раздачу остановили — теперь Half-Life стоит 259 рублей. В первоначально опубликованных условиях было указано, что раздача Half-Life в Steam закончится 20 ноября в 21.00 по московскому времени.

В отзывах многочисленные геймеры отмечают, что успели забрать игру бесплатно. Возможно, через некоторое время бесплатную раздачу возобновят. Однако есть вероятность, что Valve ограничила количество бесплатных копий шутера и они закончились раньше, чем планировалось.

Игра имеет «Крайне положительные» отзывы в Steam на основании более 78 тысяч обзоров. Half-Life считается одной из ключевых игр в истории отрасли. Ее средняя оценка на Metacritic составляет 96 баллов от представителей прессы и 91 балл от пользователей.

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Игры #Экшены
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mosquito__2010

Как говорится суть США в одном лице.

MaxIrkRu1

А, в основном, весь народ, кроме олигархов, беднеет.За год цены выросли не на 2%, а на 20-40.

Uynachalnica

Если исходить из законности избрания ХАМАСа, то и Башарка был законно избранным, что тогда Турция в Сирии...

pepelmetal

Так на рагультв уже на полном серьёзе вещают что контрнахрюка не было