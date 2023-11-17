Ювелирный удар по штабу бригады ВСУ попал на видео

Уничтожение штаба 115-й бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Димитров попало на видео, кадры в своем телеграм-канале опубликовал военный корреспондент Юрий Котенок.

На обнародованных кадрах в двухэтажное здание штаба влетает беспилотник с бомбовой нагрузкой, после чего у здания рушится крыша. Затем штаб поражает еще один дрон, в результате от сооружения остаются руины.

Удар был нанесен 15 ноября после получения информации от операторов БПЛА, действующих над данным районом, уточнил военкор. По данным украинских каналов, командный состав 115-й бригады понес значительные потери.

Ранее российские военные на этом направлении поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины, а также нанесли удар по живой силе противника во время награждения украинских артиллеристов.