Российским упаковкам из-под молока дали вторую жизнь

Метод переработки популярных тетрапаков, которые используются для упаковки молочных продуктов, предложили ученые Северного (Арктического) федерального университета. Вторую жизнь им дает так называемый сухой размол, сообщает пресс-служба вуза.

Сейчас в России большая часть сложной бумажной продукции не перерабатывается, а попадает на мусорные полигоны и приводит к накоплению твердых отходов. К такой макулатуре относится многокомпонентная упаковка и различные виды тетрапаков.

Исследователи провели успешную апробацию технологии сухого размола, позволяющую сохранить важные свойства волокна в трудно перерабатываемой по классическим технологиям макулатуре и обеспечить их повторное применение в производстве бумаги и картона.

За счет сухого размола пластиковые и другие слои измельчаются и могут более эффективно удаляться из волокнистой массы. В результате бумага становится пригодна для вторичной переработки.

Сейчас в России нет производств, которые занимаются переработкой тетрапаков. Преимущество разработки заключается в возможности перерабатывать тот сегмент макулатуры, который сегодня не востребован и отправляется на свалки, повышая количество твердых отходов.