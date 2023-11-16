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Российским упаковкам из-под молока дали вторую жизнь

Источник:
Sibnet.ru
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Производство молока
Фото: © Sibnet.ru

Метод переработки популярных тетрапаков, которые используются для упаковки молочных продуктов, предложили ученые Северного (Арктического) федерального университета. Вторую жизнь им дает так называемый сухой размол, сообщает пресс-служба вуза.

Сейчас в России большая часть сложной бумажной продукции не перерабатывается, а попадает на мусорные полигоны и приводит к накоплению твердых отходов. К такой макулатуре относится многокомпонентная упаковка и различные виды тетрапаков.

Исследователи провели успешную апробацию технологии сухого размола, позволяющую сохранить важные свойства волокна в трудно перерабатываемой по классическим технологиям макулатуре и обеспечить их повторное применение в производстве бумаги и картона.

За счет сухого размола пластиковые и другие слои измельчаются и могут более эффективно удаляться из волокнистой массы. В результате бумага становится пригодна для вторичной переработки.

Сейчас в России нет производств, которые занимаются переработкой тетрапаков. Преимущество разработки заключается в возможности перерабатывать тот сегмент макулатуры, который сегодня не востребован и отправляется на свалки, повышая количество твердых отходов.

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