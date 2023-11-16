НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Chrome научили делиться паролями

Источник:
Sibnet.ru
198 0

Браузер Chrome получил новую функцию совместного использования паролей. Она доступна в тестовой сборке обозревателя под номером 121.

С помощью этой функции члены одной семейной группы Google смогут давать друг другу доступ к данным учетных записей, которые хранятся во встроенном менеджере паролей Google, пишет AndroidPolice.

Уточняется, что по умолчанию эта опция пока не работает. Для того, чтобы воспользоваться ею, необходимо в своем браузере и в браузере члена семьи вручную включить chrome://flags/#password-sharing.

После активации во всех записях, которые были сохранены менеджере паролей, появится кнопка «Поделиться».

Еще по теме
Нейросеть превзошла синоптиков по точности прогноза погоды
Apple разрешит установку сторонних приложений на iPhone
WhatsApp научился защищать IP-адрес во время звонка
Через какое приложение выгодней всего платить телефоном
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как включить пасхалку с привидениями в Google
17.10.23, 17:03
4607
0
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
Заменить номер можно самостоятельно в Личном кабинете Ростелекома с возможностью выбора обычного или «золотого» номера
03.10.23, 12:33
5990
0
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
15883
3
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
Освоить главные фишки мессенджера Telegram просто, а пользоваться ими — сплошная польза
18.05.23, 00:11
17977
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
21478
10
Как выбрать
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
11.11.23, 16:41
2099
0
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
7499
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
8168
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
11465
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
26158
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
США заподозрили Россию в использовании технологий НЛО
Россия потратит на оборону и безопасность 39% бюджета
Войска США нанесли удары по иранским объектам
Залужный заявил о сложной ситуации у ВСУ
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Ди Каприо и его девушки моложе 25 лет
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Как говорится суть США в одном лице.

MaxIrkRu1

А, в основном, весь народ, кроме олигархов, беднеет.За год цены выросли не на 2%, а на 20-40.

paramedic

Все международные правила написаны англосаксами для папуасов. Сами они их никогда не соблюдали. Это другое.

Uynachalnica

Если исходить из законности избрания ХАМАСа, то и Башарка был законно избранным, что тогда Турция в Сирии...