Chrome научили делиться паролями

Браузер Chrome получил новую функцию совместного использования паролей. Она доступна в тестовой сборке обозревателя под номером 121.

С помощью этой функции члены одной семейной группы Google смогут давать друг другу доступ к данным учетных записей, которые хранятся во встроенном менеджере паролей Google, пишет AndroidPolice.

Уточняется, что по умолчанию эта опция пока не работает. Для того, чтобы воспользоваться ею, необходимо в своем браузере и в браузере члена семьи вручную включить chrome://flags/#password-sharing.

После активации во всех записях, которые были сохранены менеджере паролей, появится кнопка «Поделиться».