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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

«Ведьмак 3» получит редактор контента

Источник:
Sibnet.ru
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Польская студия CD Project Red в 2024 году выпустит бесплатный редактор для игры «Ведьмак 3: Дикая Охота», доступ к нему получат все владельцы экшена на ПК, сообщает пресс-служба компании.

«С его помощью вы сможете создавать совершенно новые приключения для "Дикой Охоты", например, добавлять новые задания, изменять старые и наполнять игровой мир собственным контентом», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что все возможности редактора раскроют в следующем году. Также разработчики отметили, что это не последний анонс на 2024 год — CD Project Red обещает и другие новинки.

«Ведьмак 3: Дикая Охота» вышел в 2015 году и с тех пор неоднократно входил в различные списки и топы лучших игр. CD Project Red в настоящее время разрабатывает сразу несколько проектов во вселенной «Ведьмака».

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Топ комментариев

mosquito__2010

Как говорится суть США в одном лице.

Uynachalnica

Если исходить из законности избрания ХАМАСа, то и Башарка был законно избранным, что тогда Турция в Сирии...

paramedic

Все международные правила написаны англосаксами для папуасов. Сами они их никогда не соблюдали. Это другое.

MaxIrkRu1

А, в основном, весь народ, кроме олигархов, беднеет.За год цены выросли не на 2%, а на 20-40.