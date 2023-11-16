«Ведьмак 3» получит редактор контента

Польская студия CD Project Red в 2024 году выпустит бесплатный редактор для игры «Ведьмак 3: Дикая Охота», доступ к нему получат все владельцы экшена на ПК, сообщает пресс-служба компании.

«С его помощью вы сможете создавать совершенно новые приключения для "Дикой Охоты", например, добавлять новые задания, изменять старые и наполнять игровой мир собственным контентом», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что все возможности редактора раскроют в следующем году. Также разработчики отметили, что это не последний анонс на 2024 год — CD Project Red обещает и другие новинки.

«Ведьмак 3: Дикая Охота» вышел в 2015 году и с тех пор неоднократно входил в различные списки и топы лучших игр. CD Project Red в настоящее время разрабатывает сразу несколько проектов во вселенной «Ведьмака».