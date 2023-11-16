Загадочное зеленое свечение заметили в атмосфере Марса

Орбитальный зонд ExoMars Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства зафиксировал загадочное зеленое свечение в атмосфере Марса.

Зеленое свечение в атмосфере Марса Фото: © ESA

Феномен обнаружили на высоте около 50 километров от поверхности планеты во время марсианской ночи. При этом свечение атмосферы заметно в видимом спектре света, сообщается на сайте ESA.

Внешне такое свечение напоминает земное северное сияние, однако ученые уверены, что оно имеет другую природу. Скорее всего, оно возникает, когда два атома кислорода объединяются, образуя молекулу кислорода.

Исследователи отмечают, что интенсивность ночного свечения в полярных регионах такова, что могла бы помочь относительно простым и недорогим орбитальным аппаратам в составлении карт и отслеживании атмосферных потоков.

Ожидается, что дальнейшее изучение ночного свечения атмосферы Марса в рамках миссии TGO позволит ученым получить больше информации о процессах, происходящих в марсианской атмосфере.