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МРОТ повысят с 1 января 2024 года

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда. МРОТ вырастет на 18,5% к предыдущему году.

Закон устанавливает МРОТ с 1 января 2024 года в размере 19 242 рублей в месяц. Также в документе устанавливается соотношение МРОТ и медианной заработной платы в размере не ниже 48% с 2025 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя закон, отметил, что увеличить минимальный размер оплаты труда на 18,5% с 1 января 2024 года поручил президент Владимир Путин. В настоящее время МРОТ составляет 16 242 рубля.

«Важное решение, которое защитит людей, повысит реальные доходы. В результате реализации этого поручения заработная плата вырастет у 4,8 миллиона человек», — отметил Володин.

От величины МРОТ зависит размер пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования, напомнил председатель Госдумы.

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