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Сбербанк стал участником пилота по исламскому банкингу

Источник:
Sibnet.ru
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Сбербанк вошел в список участников пилота по исламскому банкингу, Центробанк внес кредитную организацию в соответствующий реестр, сообщается на сайте регулятора.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о проведении в России эксперимента по внедрению исламского банкинга, он пройдет с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года на территории Дагестана, Чечни, Башкортостана и Татарстана.

По исламским законам запрещается ссужать деньги под проценты. Поэтому участники эксперимента при совершении сделок не вправе устанавливать вознаграждение, выраженное в виде процентной ставки.

Несмотря на отсутствие процентных доходов, участвующие в эксперименте банки получают доходы, финансируя бизнес за определенную долю от прибыли, приобретение имущества с последующим правом выкупа и купли-продажи.

Например, вместо кредита исламский банкинг предлагает продукт под названием мурабаха. По сути, это рассрочка. Банк покупает какой-то товар в интересах клиента и перепродает ему по более высокой цене. Наценка считается вознаграждением за услугу.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Если исходить из законности избрания ХАМАСа, то и Башарка был законно избранным, что тогда Турция в Сирии...

paramedic

Все международные правила написаны англосаксами для папуасов. Сами они их никогда не соблюдали. Это другое.

Иркут 69

Да теперь и этого не нужно. Достаточно просто промолчать..

mosquito__2010

Как говорится суть США в одном лице.