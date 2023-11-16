Сбербанк стал участником пилота по исламскому банкингу

Сбербанк вошел в список участников пилота по исламскому банкингу, Центробанк внес кредитную организацию в соответствующий реестр, сообщается на сайте регулятора.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о проведении в России эксперимента по внедрению исламского банкинга, он пройдет с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года на территории Дагестана, Чечни, Башкортостана и Татарстана.

По исламским законам запрещается ссужать деньги под проценты. Поэтому участники эксперимента при совершении сделок не вправе устанавливать вознаграждение, выраженное в виде процентной ставки.

Несмотря на отсутствие процентных доходов, участвующие в эксперименте банки получают доходы, финансируя бизнес за определенную долю от прибыли, приобретение имущества с последующим правом выкупа и купли-продажи.

Например, вместо кредита исламский банкинг предлагает продукт под названием мурабаха. По сути, это рассрочка. Банк покупает какой-то товар в интересах клиента и перепродает ему по более высокой цене. Наценка считается вознаграждением за услугу.