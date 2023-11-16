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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Запущено производство кроссовера Evolute i-Sky

Источник:
Sibnet.ru
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Производство кроссовера Evolute i-Sky началось на заводе «Моторинвест» в Липецкой области, цена электромобиля — от 3,9 миллиона рублей, сообщила пресс-служба компании.

Evolute i-Sky оснащен высокоэффективным электродвигателем мощностью 204 лошадиных сил. Без дополнительной зарядки электрический кроссовер способен преодолеть 511 километров по циклу WLTP, а его максимальная скорость достигает 180 километров в час.

Кроссовер получил светодиодную оптику, функции обогрева передних и задних сидений, а также форсунок стеклоомывателя.

Среди оборудования — мониторинг слепых зон, камеры кругового обзора, системы помощи при экстренном торможении, перестроении и движении на склоне, а также функция, предупреждающая о столкновении.

Цена на модель начинается от 3,99 миллиона рублей с учетом действия государственной поддержки.

Evolute i-Sky построен на базе китайской модели Forthing Thunder от Dongfeng. «Моторинвест» уже выпускает i-Pro (он же Dongfeng Aeolus E70) и кроссовер i-Joy (Dongfeng Seres 3).

Тема: Русские машины
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Топ комментариев

Uynachalnica

Если исходить из законности избрания ХАМАСа, то и Башарка был законно избранным, что тогда Турция в Сирии...

paramedic

Все международные правила написаны англосаксами для папуасов. Сами они их никогда не соблюдали. Это другое.

Иркут 69

Да теперь и этого не нужно. Достаточно просто промолчать..

mosquito__2010

Как говорится суть США в одном лице.