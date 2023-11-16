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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия усилила противовоздушную оборону центральных регионов

Источник:
РИА Новости
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Регионы Центрального федерального округа на фоне обострения угроз усилили противовоздушную оборону, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев

«В рамках их реализации проведены необходимые мероприятия по усилению мобилизационной готовности и гражданской обороны. Запасные пункты управления региональных органов власти и органов местного самоуправления приведены в соответствие с характером выполняемых задач», — приводит РИА Новости слова Патрушева.

Он сообщил, что «оперативными штабами в регионах приняты меры по защите населения и критической инфраструктуры, усилена противовоздушная оборона».

«Организовано патрулирование территорий, находящихся в непосредственной близости к критически важным и потенциально опасным объектам. Приняты меры по предотвращению поджогов и иных деструктивных действий в отношении данных объектов», — сказал Патрушев

Также, по его словам, «правительством РФ приграничным с Украиной регионам предоставлены необходимые средства на обустройство линий территориальной обороны».

Тема: Военная операция на Украине
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