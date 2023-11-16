Россия усилила противовоздушную оборону центральных регионов

Регионы Центрального федерального округа на фоне обострения угроз усилили противовоздушную оборону, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев

«В рамках их реализации проведены необходимые мероприятия по усилению мобилизационной готовности и гражданской обороны. Запасные пункты управления региональных органов власти и органов местного самоуправления приведены в соответствие с характером выполняемых задач», — приводит РИА Новости слова Патрушева.

Он сообщил, что «оперативными штабами в регионах приняты меры по защите населения и критической инфраструктуры, усилена противовоздушная оборона».

«Организовано патрулирование территорий, находящихся в непосредственной близости к критически важным и потенциально опасным объектам. Приняты меры по предотвращению поджогов и иных деструктивных действий в отношении данных объектов», — сказал Патрушев

Также, по его словам, «правительством РФ приграничным с Украиной регионам предоставлены необходимые средства на обустройство линий территориальной обороны».