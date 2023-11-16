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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Гигантский взрыв из прошлого ударил по Земле

Источник:
Sibnet.ru
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Космический телескоп Integral зафиксировал самый мощный за всю историю наблюдений всплеск гамма-лучей, который ударил по Земле «из прошлого» и вызвал значительные нарушения в ионосфере планеты, сообщается на сайте Европейского космического агентства ESA.

Событие получило обозначение GRB 221009A и было зафиксировано еще 9 октября 2022 года, однако в его природе исследователи разобрались только сейчас. Отмечается, что всплеск был настолько ярким, что его зафиксировали многие спутники на орбите Земли.

Гамма-всплески обычно возникают после взрывов сверхновых в глубоком космосе. Иногда источниками таких событий также выступают столкновения сверхплотных нейтронных звезд. Однако событие GRB 221009A рекордным по своей мощности.

По оценкам исследователей, гамма-всплеск такой силы поражает Землю только один раз в 10 тысяч лет. В частности, удар из космоса был такой силы, что в Индии сработали детекторы молний.

Ученые смогли определить, что источник всплеска находится в галактике, удаленной от Солнечной системы на 2 миллиарда световых лет. Таким образом, это был взрыв из прошлого, произошедший 2 миллиарда лет назад.

В результате удара в ионосфере Земли произошло мощное возмущение, которое можно сравнить с воздействием крупной солнечной вспышки. Были ионизированы слои атмосферы, расположенные всего в нескольких десятках километров над поверхностью нашей планеты.

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Uynachalnica

Если исходить из законности избрания ХАМАСа, то и Башарка был законно избранным, что тогда Турция в Сирии...

paramedic

Все международные правила написаны англосаксами для папуасов. Сами они их никогда не соблюдали. Это другое.

Иркут 69

Да теперь и этого не нужно. Достаточно просто промолчать..

mosquito__2010

Как говорится суть США в одном лице.