Гигантский взрыв из прошлого ударил по Земле

Космический телескоп Integral зафиксировал самый мощный за всю историю наблюдений всплеск гамма-лучей, который ударил по Земле «из прошлого» и вызвал значительные нарушения в ионосфере планеты, сообщается на сайте Европейского космического агентства ESA.

Событие получило обозначение GRB 221009A и было зафиксировано еще 9 октября 2022 года, однако в его природе исследователи разобрались только сейчас. Отмечается, что всплеск был настолько ярким, что его зафиксировали многие спутники на орбите Земли.

Гамма-всплески обычно возникают после взрывов сверхновых в глубоком космосе. Иногда источниками таких событий также выступают столкновения сверхплотных нейтронных звезд. Однако событие GRB 221009A рекордным по своей мощности.

По оценкам исследователей, гамма-всплеск такой силы поражает Землю только один раз в 10 тысяч лет. В частности, удар из космоса был такой силы, что в Индии сработали детекторы молний.

Ученые смогли определить, что источник всплеска находится в галактике, удаленной от Солнечной системы на 2 миллиарда световых лет. Таким образом, это был взрыв из прошлого, произошедший 2 миллиарда лет назад.

В результате удара в ионосфере Земли произошло мощное возмущение, которое можно сравнить с воздействием крупной солнечной вспышки. Были ионизированы слои атмосферы, расположенные всего в нескольких десятках километров над поверхностью нашей планеты.