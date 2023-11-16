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Запад признал полное восстановление российской экономики

Источник:
Sibnet.ru
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Российская экономика практически полностью восстановилась к состоянию до начала спецоперации на Украине, найдя нестандартные способы компенсировать ущерб от введенных санкций, признали западные эксперты.

«Российскому бизнесу удается применять очень нестандартные решения», — пишет издание Bloomberg, указывая на очередное укрепление курса рубля и растущих доходы от продажи углеводородов.

Автор статьи отмечает, что Москва нашла новых покупателей на свои ключевые экспортные товары — нефть и газ. Кроме этого, она активно проводит политику разворота своей экономики на Восток.

Европейская комиссия уже существенно улучшила прогноз динамики ВВП России и ожидает его рост на уровне 2% в 2023 году.

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Экономика #Торговля #Недра и ТЭК
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