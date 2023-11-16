Запад признал полное восстановление российской экономики

Российская экономика практически полностью восстановилась к состоянию до начала спецоперации на Украине, найдя нестандартные способы компенсировать ущерб от введенных санкций, признали западные эксперты.

«Российскому бизнесу удается применять очень нестандартные решения», — пишет издание Bloomberg, указывая на очередное укрепление курса рубля и растущих доходы от продажи углеводородов.

Автор статьи отмечает, что Москва нашла новых покупателей на свои ключевые экспортные товары — нефть и газ. Кроме этого, она активно проводит политику разворота своей экономики на Восток.

Европейская комиссия уже существенно улучшила прогноз динамики ВВП России и ожидает его рост на уровне 2% в 2023 году.