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Бывшего командующего шестой армией ВВС нашли мертвым

Источник:
Sibnet.ru
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Бывшего командующего шестой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Владимира Свиридова нашли мертвым в собственном доме в Ставропольском крае. Ему было 68 лет.

Возле него лежало тело женщины, ее личность устанавливается, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, умершая женщина — супруга Свиридова.

Следов насильственной смерти на телах мужчины и женщины не обнаружено. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, расследование проводится сотрудниками регионального УФСБ.

По одной из версий, супруги могли погибнуть от отравления угарным газом, однако специалисты местного горгаза после проведения замеров превышения нормы угарного газа в помещении не обнаружили.

Свиридов командовал шестой армией ВВС и ПВО России в 2005-2009 годах. В отставку он вышел в звании генерал-лейтенанта.

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