Самые обсуждаемые: главные русские сериалы осени 2023

Проблемы подростков, буллинг в школе и мир будущего стали главными темами сериалов осени 2023. Проекты получили хорошие оценки критиков и вызвали бурное обсуждение в Сети. Что это за сериалы и почему их нужно посмотреть?

«Плакса»

Музыкальная драма, восемь серий, режиссер: Андрей Силкин, 16+

В ролях: Ника Жукова, Ваня Дмитриенко

Где смотреть:Wink

В центре сюжета школьница Маша. Она вместе с семьей переезжает из столицы в провинцию. После элитной гимназии ей приходится ходить в обычную, где в первый же день она находит врага — одноклассницу Крис, которая завидует таланту Маши.

Обе героини поют и планируют выступить в конкурсе талантов. К тому же Маша влюбляется в парня Крис. Одноклассница устраивает Маше жесткую травлю, которая в конечном итоге приводит к трагедии.

В создании сериала принял участие Сергей Жуков, а главную роль сыграла его дочь. Проект получился очень музыкальным не только за счет песен главной героини, но и благодаря участию популярного исполнителя Вани Дмитриенко.

Сюжет «Плаксы» достаточно примитивен, но преследует важную цель — защитить школьников от травли. Жуков после выхода сериала создал социальный проект о буллинге «Я не плакса», куда за помощью могут обратиться дети и родители.

«Слово пацана. Кровь на асфальте»

Драма, восемь серий, режиссер: Жора Крыжовников, 18+

В ролях: Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач

Где смотреть: Wink, START

Действие сериала происходит в конце 1980-х. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и «бьются за асфальт». Бьются в буквальном смысле, чтобы контролировать все, что стоит на их земле или передвигается по ней.

Главный герой — 14-летний Андрей из интеллигентной семьи, он учится в музыкальной школе и живет с мамой и пятилетней сестрой. Регулярно он сталкивается с прессингом уличных подростков. Чтобы защитить себя, он заводит дружбу с гопниками. Один из них —Марат, он становится проводником Андрея и зрителя в сложно устроенный мир улиц.

Режиссер Жора Крыжовников создал достаточно жестокий и эмоциональный сериал, который не оставил равнодушным зрителей, которые поделились на два лагеря. Одни поддержали автора за реалистичность 80-х, другие испугались, что «Слово пацана», как в свое время «Бригада», станет примером для подростков.

«Цикады»

Драма, восемь серий, режиссер: Евгений Стычкин, 18+

В ролях: Григорий Верник, Софья Аржаных, Илья Виногорский

Где смотреть: «Кинопоиск»

Сериал «Цикады» — это история про проблемы современных школьников, их взаимоотношений с родителями. Главные герои готовятся к взрослой жизни, но на выпускном происходит трагедия. Погибает человек.

Теперь бывшие одноклассники один за другим отвечают на вопросы следователя, а параллельно раскрывается все больше подробностей об их личной жизни, где оказывается очень много мрачных тайн.

В какой-то степени сериал построен по принципу испанской «Элиты». В первой серии становится известно, что погиб человек, но кто именно — остается только догадываться. События в сериале показаны параллельно в двух временных плоскостях: до и после трагедии.

Сериал получился очень стильным и качественным с точки зрения операторской работы. Что касается наполнения сюжета — он довольно реалистичный и современный.

«Кибердеревня»

Фантастическая комедия, 10 серий, режиссер: Сергей Васильев, 12+

В ролях: Сергей Чихачев, Григорий Скряпкин, Сергей Бурунов

Где смотреть: «Кинопоиск»

Сюжет «Кибердеревни» развивается в будущем, в 2100 году. Главный герой Николай счастливо живет с семьей в кибердеревне на Марсе.

Он спокойно ведет роботизированное хозяйство, пока на планету не прилетает руководитель огромной корпорации — Барагозин, который хочет построить на месте деревни новый завод. Николай отправляется в полное опасностей и приключений путешествие до Земли, чтобы спасти свой дом.

Сериал хорош уже тем, что подобных тем на экранах крайне мало. В «Кибердеревне» сделана ставка на графику и юмор, и зрители оценили их по достоинству. Сериал попал в топ-250 лучших сериалов «Кинопоиска» и получил оценку в 8,2 балла.

«Крутая перемена»

Комедия, восемь серий, режиссер: Карен Оганесян, 18+

В ролях: Никита Ефремов, Ольга Медынич

Где смотреть: Оkko, START, «Кинопоиск», Wink

Комедия «Крутая перемена» взяла за основу уже для многих знакомый сюжет: бизнесмен ради личных выгод берется за дело, которое ему не по душе, а потом перевоспитывается из плохого парня в хорошего.

Главный герой — Андрей. Он пошел наперекор семейной традиции и, бросив карьеру учителя, уехал в Москву. Бизнес прогорел, а единственным способом поправить дела оказалась продажа фамильного дома, в котором, по слухам, когда-то жил Пушкин.

Чтобы совершить сделку, необходимо получить разрешение отца, который отбывает срок в колонии и винит в этом именно сына. Чтобы наладить отношения, Андрей идет на хитрость и устраивается учителем в вечернюю школу при колонии и параллельно в обычную школу учителем литературы.

Парадокс сериала в том, что главную роль сыграл Никита Ефремов, сын отбывающего срок Михаила Ефремова. Сарказм ли это создателей или совпадение — неизвестно. Но зрители оценили комедию и без этой детали, поставив оценку 7,6 балла.