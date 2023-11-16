Байден оскорбил Си Цзиньпина через три часа после встречи с ним

Президент США Джо Байден выступил с утверждением о том, что председателя КНР Си Цзиньпина можно считать диктатором. МИД Китая назвал эти слова «ошибочными.

Спустя три часа после встречи с Си Цзиньпином в Сан-Франциско Байдена на пресс-конференции попросили уточнить, по-прежнему ли он готов назвать китайского лидера диктатором.

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«Ну послушайте, он им является. Он диктатор в том смысле, что является парнем, который руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей», — ответил президент США.

МИД Китая отреагировал на заявление Байдена. «Это заявление крайне неверное и безответственное. Китай решительно выступает против политических манипуляций», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Китая.



