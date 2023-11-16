Байден оскорбил Си Цзиньпина через три часа после встречи с ним

Президент США Джо Байден выступил с утверждением о том, что председателя КНР Си Цзиньпина можно считать диктатором. МИД Китая назвал эти слова «ошибочными.
Спустя три часа после встречи с Си Цзиньпином в Сан-Франциско Байдена на пресс-конференции попросили уточнить, по-прежнему ли он готов назвать китайского лидера диктатором.
«Ну послушайте, он им является. Он диктатор в том смысле, что является парнем, который руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей», — ответил президент США.
МИД Китая отреагировал на заявление Байдена. «Это
заявление крайне неверное и безответственное. Китай решительно выступает против
политических манипуляций», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Китая.