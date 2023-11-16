МИД назвал вступление Украины в НАТО неприемлемым в любом виде

Вступление Украины в Североатлантический блок неприемлемо для России в любом виде, так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена о вступлении в альянс Украины

«Мы постоянно разъясняем нашу позицию по поводу вступления Украины в НАТО. <…> По частям или без каких-то частей, в каком угодно виде, вступление Украины в Атлантический блок для России неприемлемо», — цитирует ТАСС Захарову.

Расмуссен высказался за то, чтобы предложить Украине стать членом альянса, но лишь в тех границах, которые контролирует Киев. Подобное отношение стран коллективного Запада к Украине Захарова назвала некрофилией: «То принять по частям предложил экс-генсекретарь НАТО, то Польша требует в качестве условия подключения к евроатлантическим институтам эксгумаций».

«Если отталкиваться от того, что нету на Западе места миру и переговорному процессу, если они не рассматривают эти сценарии для Украины — наверное, раз они сфокусировались исключительно только на агрессии и войне, это логическое завершение подобной философии», — заключила Захарова.

Она подчеркнула, что позиция России относительно вступления Украины в НАТО не поменялась с 2008 года, когда на саммите в Бухаресте альянс впервые пообещал Киеву членство в своих рядах. «Участие указанного военного государства в военном союзе представляет угрозу для безопасности нашей страны», — указала представитель МИД.