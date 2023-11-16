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Экономист раскрыл смысл фразы «копейка рубль бережет»

Источник:
Sibnet.ru
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Выражение «копейка рубль бережет» имеет глубокий исторический смысл, рассказал кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

Эта фраза связана с экономическими процессами в прошлом. В древности на Руси роль денег выполняли слитки серебра — гривны. «Они имели определенный размер и определенный вес. Это были очень большие по своей платежной способности деньги. И владели ими только очень богатые люди — князья, купцы и им подобные», — отметил Бадалов на видео, опубликованном в рамках проекта «А почему?»

Но, по его словам, этим богатым людям нужны были и деньги мелких номиналов. И им приходилось рубить слитки на мелкие части. Отсюда и пошло слово «рубль». «И если богатый человек вел себя расточительно, слишком часто рубил, слиток быстро заканчивался», — пояснил экономист.

Тогда рубль берег гривну, а позднее, когда появилась разменная монета копейка, он стала беречь рубль.

По поводу происхождения слова «копейка» нет единого мнения. Одни историки считают, что оно произошло от изображения всадника с копьем на новгородских и псковских монетах. По другой версии, возникло от слова «копить». По третьей версии, — от названия тюркской монеты «кебек».

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Экономика #Деньги
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