НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Что известно о встрече Байдена и Си Цзиньпина

Источник:
Sibnet.ru
232 0
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе четырехчасовой встречи в Сан-Франциско достигли ряда договоренностей, заявил МИД Китайской Народной Республики. 

Главы двух государств провели откровенный и углубленный обмен мнениями по стратегическим, глобальным вопросам, связанным с китайско-американскими отношениями, а также по основным вопросам, связанным с мировым развитием, говорится в сообщении внешнеполитического Китая.

«Я думаю, это была одна из наших самых конструктивных и продуктивных дискуссий. <...> Наши встречи всегда были довольно откровенными. Мы не во всем соглашались. Но они были откровенными. И сегодня мы опираемся на работу, проделанную в прошлые месяцы нашими командами на высоком дипломатическом уровне. Я считаю, мы достигли важного прогресса», — приводит ТАСС заявление Байдена по итогам встречи.

О чем договорились

Были достигнуты договоренности по трем темам. Первая — сотрудничество в борьбе с наркотиками. Пекин пообещал ужесточить меры по производству и экспорту фентанила — исходного вещества, которое используется при производстве опиоидного анальгетика.

Фентанил в 50 раз сильнее по сравнению с героином и в 100 раз — по сравнению с морфином. Его употребление стало огромной проблемой для США. В стране ежедневно от передозировки этим препаратами умирают 150 человек. Число смертей за последние годы выросло в семь раз.

Пекин и Вашингтон условились обсудить на экспертном уровне и вопросы безопасности, связанные с разработками в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Речь идет об отмене санкций, в рамках которых США ограничили продажу Китаю чипов для вычислений с использованием ИИ.

Соединенные Штаты и Китай также условились возобновить прямые военные контакты. «Это чрезвычайно важно, мы возобновляем прямые контакты между военными. Недопонимание с каждой стороны может привести к настоящим проблемам с таким государством, как Китай, или с любой другой крупной страной, так что, я думаю, мы достигли реального прогресса в этой сфере», — сказал Байден.

Украина и сектор Газа

Он также обсудил с Си Цзиньпином ситуации вокруг Украины и в Газе, но не привел деталей. «Мы с председателем Си обменялись мнениями по поводу широкого круга региональных и глобальных вызовов», — сказал президент США.

По словам Байдена, в беседе с председателем КНР он также «повторил то, о чем говорил с момента вступления в должность президента». «Мы придерживаемся договоренностей, касающихся политики "одного Китая". Я не собираюсь это менять, это не изменится», — отметил глава Белого дома.

Еще по теме
МИД предостерег Пашиняна от попыток усидеть на двух стульях
Эрдоган назвал Израиль террористической организацией
Украине предсказали демографическую катастрофу
Лукашенко предостерег Пашиняна «от дезинтеграции»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пугачева ответила «рабам и холопам»
США заподозрили Россию в использовании технологий НЛО
Читеров в Call of Duty: Warzone выбросят из самолета без парашюта
Брюссель выдвинул Киеву невозможные требования
Обсуждение (0)
Картина дня
Что известно о встрече Байдена и Си Цзиньпина
МИД предостерег Пашиняна от попыток усидеть на двух стульях
Зеленский оценил роль танков Abrams в конфликте на Украине
Wildberries пересмотрел правила работы после проверки
Мультимедиа
Ди Каприо и его девушки моложе 25 лет
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
Самое обсуждаемое
43
Россия потратит на оборону и безопасность 39% бюджета
29
Сенатор призвала рожать, а не получать высшее образование
25
Израиль заявил об утрате ХАМАС контроля над Газой
25
Залужный заявил о сложной ситуации у ВСУ
25
Путин утвердил корректировку закона о выборах президента