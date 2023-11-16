Что известно о встрече Байдена и Си Цзиньпина

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе четырехчасовой встречи в Сан-Франциско достигли ряда договоренностей, заявил МИД Китайской Народной Республики.

Главы двух государств провели откровенный и углубленный обмен мнениями по стратегическим, глобальным вопросам, связанным с китайско-американскими отношениями, а также по основным вопросам, связанным с мировым развитием, говорится в сообщении внешнеполитического Китая.

«Я думаю, это была одна из наших самых конструктивных и продуктивных дискуссий. <...> Наши встречи всегда были довольно откровенными. Мы не во всем соглашались. Но они были откровенными. И сегодня мы опираемся на работу, проделанную в прошлые месяцы нашими командами на высоком дипломатическом уровне. Я считаю, мы достигли важного прогресса», — приводит ТАСС заявление Байдена по итогам встречи.

О чем договорились

Были достигнуты договоренности по трем темам. Первая — сотрудничество в борьбе с наркотиками. Пекин пообещал ужесточить меры по производству и экспорту фентанила — исходного вещества, которое используется при производстве опиоидного анальгетика.

Фентанил в 50 раз сильнее по сравнению с героином и в 100 раз — по сравнению с морфином. Его употребление стало огромной проблемой для США. В стране ежедневно от передозировки этим препаратами умирают 150 человек. Число смертей за последние годы выросло в семь раз.

Пекин и Вашингтон условились обсудить на экспертном уровне и вопросы безопасности, связанные с разработками в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Речь идет об отмене санкций, в рамках которых США ограничили продажу Китаю чипов для вычислений с использованием ИИ.

Соединенные Штаты и Китай также условились возобновить прямые военные контакты. «Это чрезвычайно важно, мы возобновляем прямые контакты между военными. Недопонимание с каждой стороны может привести к настоящим проблемам с таким государством, как Китай, или с любой другой крупной страной, так что, я думаю, мы достигли реального прогресса в этой сфере», — сказал Байден.

Украина и сектор Газа

Он также обсудил с Си Цзиньпином ситуации вокруг Украины и в Газе, но не привел деталей. «Мы с председателем Си обменялись мнениями по поводу широкого круга региональных и глобальных вызовов», — сказал президент США.

По словам Байдена, в беседе с председателем КНР он также «повторил то, о чем говорил с момента вступления в должность президента». «Мы придерживаемся договоренностей, касающихся политики "одного Китая". Я не собираюсь это менять, это не изменится», — отметил глава Белого дома.