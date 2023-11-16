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Российские фильмы поборются за лидерство в кинотеатрах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Легенда о самбо»

Три крупные российские премьеры состоятся в кинотеатрах в четверг, 16 ноября. Также среди новинок американский ужастик, французская драма и документальный фильм про Джанни Версаче.

Главным претендентом на лидерство стал байопик «Легенда о самбо». Фильм повествует о двух бойцах Василии Ощепкове и Викторе Спиридонове, которые встретятся на Московской спартакиаде в 1936 году.

Также среди отечественных премьер в кино — «Гардемарины 1787. Война», комедии «Папаша в бегах», «Моя ужасная сестра 2» и «Ниша».

Из зарубежных фильмов в кинотеатрах с 16 ноября покажут американский военный боевик «Уцелевший», фильм ужасов «Астрал. Сомния» (США), драму «Книга решений» (Франция), документальный фильм «Версаче» (США) и немецкий семейный фильм «Детектив Табо».

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