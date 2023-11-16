Зеленский оценил роль танков Abrams в конфликте на Украине

Американские танки Abrams не смогли сыграть большую роль на поле боя, потому что Украина получила их слишком мало, заявил президент Владимир Зеленский.

«К счастью или к сожалению, у нас очень много разных танков. Это качественный танк. У нас их не очень много, честно вам скажу. Abrams — первый пример такого танка. Я надеюсь, что мы будем развивать наши отношения и поставок будет больше, но пока сказать, что они играют важнейшую роль на поле боя мне сказать сложно. Их очень мало», — цитирует ТАСС Зеленского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как Т-90 стал лучшим российским танком

В сентябре США сообщили об отправке на Украину первой партии танков Abrams, которые были обещаны Киеву еще в начале года. Всего Вашингтон планирует передать Киеву 31 танк.

Речь идет об устаревшей модификации Abrams — M1A1. Этот образец был принят на вооружение в США в 1980-х годах. Пентагон специально для украинской армии упростил эти машины.

С танков демонтированы элементы, в которых применены секретные технологии, в частности, многослойная броня с наполнением из обедненного урана.