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Зеленский оценил роль танков Abrams в конфликте на Украине

Источник:
ТАСС
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Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: U.S. Secretary of Defense / CC BY 2.0

Американские танки Abrams не смогли сыграть большую роль на поле боя, потому что Украина получила их слишком мало, заявил президент Владимир Зеленский.

«К счастью или к сожалению, у нас очень много разных танков. Это качественный танк. У нас их не очень много, честно вам скажу. Abrams — первый пример такого танка. Я надеюсь, что мы будем развивать наши отношения и поставок будет больше, но пока сказать, что они играют важнейшую роль на поле боя мне сказать сложно. Их очень мало», — цитирует ТАСС Зеленского.

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В сентябре США сообщили об отправке на Украину первой партии танков Abrams, которые были обещаны Киеву еще в начале года. Всего Вашингтон планирует передать Киеву 31 танк.

Речь идет об устаревшей модификации Abrams — M1A1. Этот образец был принят на вооружение в США в 1980-х годах. Пентагон специально для украинской армии упростил эти машины.

С танков демонтированы элементы, в которых применены секретные технологии, в частности, многослойная броня с наполнением из обедненного урана.

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