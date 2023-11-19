НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Ядерный удар по США способен унести жизни 90% американцев

Источник:
Sibnet.ru
556 5

Ядерный удар, нанесенный по ракетным шахтам США, способен уничтожить 90% населения страна, к такому выводу пришли ученые из Принстонского университета.

Используя архивные данные о погоде, ученые смоделировали возможные последствия распространения радиоактивного заражения по континенту и пришли к выводу, что от облучения не сможет уйти почти ни один американец, приводит Newsweek отчет об исследовании.

О том, что ядерный удар, нанесенный по США, приведет к колоссальным разрушениям, известно давно. Но ранее прогнозы не учитывали одно важное обстоятельство — удары по шахтам, в которых установлены межконтинентальные баллистические ракеты.

Ученные из Принстонского университета заполнили это пробел и, смоделировав возможный радиоактивного шлейф, установили, что такая атака изначально приведет к гибели от 340 тысяч до 4,6 миллиона граждан США. 300 миллионов же окажутся под угрозой получения смертельной дозы радиации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСамое необычное ядерное оружие

В худшем случае жители Монтаны и Северной Дакоты, а также части Небраски, Колорадо, Вайоминга, Южной Дакоты и Канзаса получат дозу радиации, в 10 раз превышающую смертельную. Из-за заражения смерть будет наступать в течение нескольких дней.

Облучению подвергнется почти вся центрально-западная часть США. В других же местах люди будут умирать в течение нескольких недель. В конечном счете ядерный удар способен унести жизни 90% американцев.

Еще по теме
Японцы рассказали о «чудо‑оружии» России в СВО
Российские дроны оставили без света более 400 украинских городов
Российские военные впервые применили «Скальпель»
Зеленский заявил о дефиците снарядов из‑за Израиля
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ювелирный удар по штабу бригады ВСУ попал на видео
Показан трейлер «убийцы» The Sims
Девушка из Кузбасса выиграла конкурс «Краса России»
Зеленский заявил об угрозе нового майдана на Украине
Обсуждение (5)
Картина дня
Западу посоветовали распрощаться с мечтой о поражение России
El Pais раскрыла весь ужас положения ВСУ в Авдеевке
Ядерный удар по США способен унести жизни 90% американцев
Эксперты дали совет, как совместить секс с напряженной работой
О самом главном
Семь правил флирта на первом свидании без секса
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Опасный газлайтинг: как распознать манипуляции в отношениях
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Как язык тела выдает вруна
Все статьи
Мультимедиа
Ди Каприо и его девушки моложе 25 лет
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
Самое обсуждаемое
34
Адам Кадыров получил орден за трудовую доблесть
30
Сенатор призвала рожать, а не получать высшее образование
27
МРОТ повысят с 1 января 2024 года
26
Российские дроны оставили без света более 400 украинских городов
25
Путин утвердил корректировку закона о выборах президента