Ядерный удар по США способен унести жизни 90% американцев

Ядерный удар, нанесенный по ракетным шахтам США, способен уничтожить 90% населения страна, к такому выводу пришли ученые из Принстонского университета.

Используя архивные данные о погоде, ученые смоделировали возможные последствия распространения радиоактивного заражения по континенту и пришли к выводу, что от облучения не сможет уйти почти ни один американец, приводит Newsweek отчет об исследовании.

О том, что ядерный удар, нанесенный по США, приведет к колоссальным разрушениям, известно давно. Но ранее прогнозы не учитывали одно важное обстоятельство — удары по шахтам, в которых установлены межконтинентальные баллистические ракеты.

Ученные из Принстонского университета заполнили это пробел и, смоделировав возможный радиоактивного шлейф, установили, что такая атака изначально приведет к гибели от 340 тысяч до 4,6 миллиона граждан США. 300 миллионов же окажутся под угрозой получения смертельной дозы радиации.

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В худшем случае жители Монтаны и Северной Дакоты, а также части Небраски, Колорадо, Вайоминга, Южной Дакоты и Канзаса получат дозу радиации, в 10 раз превышающую смертельную. Из-за заражения смерть будет наступать в течение нескольких дней.

Облучению подвергнется почти вся центрально-западная часть США. В других же местах люди будут умирать в течение нескольких недель. В конечном счете ядерный удар способен унести жизни 90% американцев.